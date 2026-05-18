Salvezza tutti i calcoli | Lecce a tre punti ma può festeggiare anche perdendo
Il Lecce si trova a tre punti dalla zona salvezza, con alcune possibilità di evitare la retrocessione anche in caso di pareggio o sconfitta. La squadra giallorossa ha ancora margini di manovra, ma gran parte delle speranze dipenderà dai risultati della Cremonese nelle prossime partite. La situazione attuale consente al Lecce di mantenere una certa flessibilità, con calcoli legati sia ai propri punti sia ai risultati degli avversari diretti.
Il Lecce a tre punti dalla salvezza. Tutti i calcoli: la squadra giallorossa può salvarsi anche pareggiando o perdendo, molto dipenderà dalla Cremonese. Ma ha la certezza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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