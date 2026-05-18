Un uomo è stato salvato a Strambino grazie all'intervento di un carabiniere fuori servizio. Quest’ultimo ha intercettato una chiamata di emergenza che ha permesso di intervenire tempestivamente, evitando che si verificasse un tragico episodio. Dopo aver interrotto ogni contatto con le persone intorno, l’uomo si era nascosto in un luogo isolato. La prontezza del carabiniere ha contribuito a rintracciarlo e a mettere in sicurezza la situazione.

? Domande chiave Come ha fatto un carabiniere fuori servizio a intercettare la chiamata?. Dove si era nascosto l'uomo dopo aver interrotto i contatti?. Quale dettaglio metallico ha permesso ai militari di trovarlo nel capannone?. Perché l'intuizione del comandante è stata decisiva per il salvataggio?.? In Breve Uomo di 59 anni colpito da crisi sentimentale. Localizzazione cellulare presso vecchio esercizio commerciale a Strambino. Soccorso del 118 con trasporto all'ospedale di Ivrea. Contatti di supporto Telefono Amico 02 2327 2327 e Samaritans 06 77208977. Un carabiniere di Strambino, mentre si trovava dal servizio, ha intercettato una telefonata drammatica tra il titolare di un ristorante locale e un uomo di 59 anni intenzionato a togliersi la vita per via di una crisi sentimentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvato un uomo a Strambino: l’udito di un carabiniere evita il lutto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Il carabiniere che ha salvato un uomo dal suicidio ammanettandosi al suo polsoIl brigadiere capo Giuseppe Massimiliano Coscia, 51 anni di Foggia, ha salvato un 40enne dal suicidio ammanettando il polso al suo.

Allarme a Strambino: i carabinieri salvano un uomo in un capannoneA metà maggio 2026 un carabiniere di Strambino libero dal servizio ha ascoltato la telefonata tra il titolare di un ristorante della zona e un uomo...

Il caporale della contea di Richland Kenny Fitzsimmons salva un uomo di 26 anni. Non solo gli ha salvato la vita, si è anche seduto accanto per parlare con lui… (Department South Carolina) #gennaio2023 x.com

Perché è valido seguire Cristo una volta salvato? E come mi motiverò quando è difficile e non è divertente? reddit

Lignano Sabbiadoro, uomo colpito da infarto, salvato dopo 24 minuti di massaggio cardiaco: La catena della sopravvivenza funziona con tuttiA Lignano Sabbiadoro un uomo di 64 anni colpito da arresto cardiaco è stato salvato grazie a soccorsi immediati, defibrillatore e rianimazione continua. Un uomo di 64 anni è stato salvato a Lignano Sa ... baritalianews.it

Uomo in arresto cardiaco a Lignano: cittadini, Polizia Locale e SORES uniti gli salvano la vitaUomo di 64 anni salvato da arresto cardiaco a Lignano grazie all’intervento coordinato di cittadini, Polizia Locale e SORES. nordest24.it