Salute e storia camminano insieme | in tanti alla scoperta di Chieti tra esercizi e monumenti

Domenica scorsa a Chieti si è svolta l’iniziativa “La via della salute e della cultura”, organizzata da Endas Chieti. Circa quaranta persone hanno partecipato a una mattinata dedicata al movimento, alla scoperta dei monumenti e alla promozione del benessere. L’evento ha previsto un percorso che unisce esercizi fisici e passeggiate tra i luoghi storici della città. La manifestazione si è conclusa con un momento di ritrovo e condivisione tra i partecipanti.

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