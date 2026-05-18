Salute e storia camminano insieme | in tanti alla scoperta di Chieti tra esercizi e monumenti
Domenica scorsa a Chieti si è svolta l’iniziativa “La via della salute e della cultura”, organizzata da Endas Chieti. Circa quaranta persone hanno partecipato a una mattinata dedicata al movimento, alla scoperta dei monumenti e alla promozione del benessere. L’evento ha previsto un percorso che unisce esercizi fisici e passeggiate tra i luoghi storici della città. La manifestazione si è conclusa con un momento di ritrovo e condivisione tra i partecipanti.
Una mattinata tra salute, movimento e riscoperta della città che ha conquistato i partecipanti. Si è svolta con successo domenica scorsa a Chieti l’iniziativa “La via della salute e della cultura”, promossa dal presidente di Endas Chieti Marco Strona, che ha coinvolto circa 40 persone in un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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