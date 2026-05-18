Salone Libro 2026 Malgioglio | De Andrè lesse le mie cose e mi portò a Milano
Al Salone del Libro di Torino, Cristiano Malgioglio ha ricordato il suo incontro con Fabrizio De Andrè, affermando che il cantautore lo lesse e lo portò a Milano molti anni fa. Durante l'evento, in compagnia di Luciana Littizzetto e Alfa, Malgioglio ha condiviso alcuni dettagli sulla loro conoscenza, senza entrare in particolari sulla natura del rapporto. La conversazione si è concentrata sull’esperienza avuta con De Andrè e sull’influenza che quella relazione ha avuto sulla sua vita.
Al Salone del Libro di Torino, dialogando con Luciana Littizzetto e Alfa, Cristiano Malgioglio racconta il suo incontro con Fabrizio De Andrè: “L’ho conosciuto tanti anni fa. Mi piaceva scrivere. Non appena io ho saputo il suo indirizzo ho cominciato a tormentarlo – ha detto -. Andavo sempre a casa sua e mi apriva sempre una governante, oppure la moglie. Finchè un giorno, dopo mesi e mesi, lui assonnato venne ad aprirmi la porta e mi disse ‘Che c. vuoi?’. Io con i capelli ricci sembravo Wanda Osiris. Ha avuto molto coraggio. Ha letto le mie cose, magari scrivevo cose orrende, adesso non mi ricordo, però mi ha portato a Milano, mi ha pagato il biglietto, voleva che io studiassi, che mi potessi laureare, che mi sposassi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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