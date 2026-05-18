Salone Libro 2026 Malgioglio | De Andrè lesse le mie cose e mi portò a Milano

Al Salone del Libro di Torino, Cristiano Malgioglio ha ricordato il suo incontro con Fabrizio De Andrè, affermando che il cantautore lo lesse e lo portò a Milano molti anni fa. Durante l'evento, in compagnia di Luciana Littizzetto e Alfa, Malgioglio ha condiviso alcuni dettagli sulla loro conoscenza, senza entrare in particolari sulla natura del rapporto. La conversazione si è concentrata sull’esperienza avuta con De Andrè e sull’influenza che quella relazione ha avuto sulla sua vita.

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