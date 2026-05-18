Salone Libro 2026 Malgioglio | De Andrè lesse le mie cose e mi portò a Milano

Da lapresse.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Salone del Libro di Torino, Cristiano Malgioglio ha ricordato il suo incontro con Fabrizio De Andrè, affermando che il cantautore lo lesse e lo portò a Milano molti anni fa. Durante l'evento, in compagnia di Luciana Littizzetto e Alfa, Malgioglio ha condiviso alcuni dettagli sulla loro conoscenza, senza entrare in particolari sulla natura del rapporto. La conversazione si è concentrata sull’esperienza avuta con De Andrè e sull’influenza che quella relazione ha avuto sulla sua vita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al Salone del Libro di Torino, dialogando con Luciana Littizzetto e Alfa, Cristiano Malgioglio racconta il suo incontro con Fabrizio De Andrè: “L’ho conosciuto tanti anni fa. Mi piaceva scrivere. Non appena io ho saputo il suo indirizzo ho cominciato a tormentarlo – ha detto -. Andavo sempre a casa sua e mi apriva sempre una governante, oppure la moglie. Finchè un giorno, dopo mesi e mesi, lui assonnato venne ad aprirmi la porta e mi disse ‘Che c. vuoi?’. Io con i capelli ricci sembravo Wanda Osiris. Ha avuto molto coraggio. Ha letto le mie cose, magari scrivevo cose orrende, adesso non mi ricordo, però mi ha portato a Milano, mi ha pagato il biglietto, voleva che io studiassi, che mi potessi laureare, che mi sposassi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

salone libro 2026 malgioglio de andr232 lesse le mie cose e mi port242 a milano
© Lapresse.it - Salone Libro 2026, Malgioglio: "De Andrè lesse le mie cose e mi portò a Milano"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il Salone del Libro 2026 apre le danze: attesi Roberto Baggio, Jovanotti, Luciano Ligabue, Zerocalcare e Tiziano Malgioglio. Il calendario completo degli eventi

Leggi anche: A grande richiesta si aggiungono 4 nuove date estive al “De Andrè canta De Andrè Best of Tour 2026”

salone libro salone libro 2026 malgioglioSalone Libro 2026, Malgioglio: De Andrè lesse le mie cose e mi portò a Milano(LaPresse) Al Salone del Libro di Torino, dialogando con Luciana Littizzetto e Alfa, Cristiano Malgioglio racconta il suo incontro con Fabrizio ... stream24.ilsole24ore.com

salone libro salone libro 2026 malgioglioSalone del Libro al capolinea. È la mattina delle scuole, arriva Fontana. Tra i vip atteso LigabuePiù complicato degli altri giorni l’arrivo Librolandia per lo sciopero dei mezzi pubblici, la metro sarà regolare fino alle 15. Tra gli ospiti della giornata ... lastampa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web