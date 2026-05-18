Salone di Torino la lezione di Lagioia sulla guerra | Non solo geopolitica è una malattia della specie

Da ilfattoquotidiano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento al salone del libro di Torino, uno scrittore ha affrontato il tema della guerra, affermando che non si tratta soltanto di questioni geopolitiche, ma di una vera e propria malattia della specie umana. Ha sottolineato come ridurre il conflitto a semplici dinamiche internazionali sia insufficiente, paragonando questa spiegazione a quella del cambiamento climatico tramite il meteo. La riflessione ha suscitato attenzione tra il pubblico presente, che ha seguito con interesse le sue parole.

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“Spiegare la guerra solo con la geopolitica è come spiegare il cambiamento climatico con il meteo”. Nicola Lagioia, scrittore e già direttore del Salone del Libro di Torino dal 2017 al 2023, rilegge la guerra come “ malattia della specie “, con un percorso che intreccia storia e letteratura, “da Omero a Elsa Morant e”. Senza nulla togliere a contesti, interessi, alleanze e rapporti di forza, dietro la guerra c’è qualcosa di più antico: “L’attitudine specificamente umana a organizzare la violenza collettiva ”. A margine dell’incontro, Lagioia contesta quello che definisce “determinismo” della guerra: l’idea che, accaduto un fatto, la conseguenza inevitabile sia il conflitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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