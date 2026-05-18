Salone di Torino la lezione di Lagioia sulla guerra | Non solo geopolitica è una malattia della specie

Durante un intervento al salone del libro di Torino, uno scrittore ha affrontato il tema della guerra, affermando che non si tratta soltanto di questioni geopolitiche, ma di una vera e propria malattia della specie umana. Ha sottolineato come ridurre il conflitto a semplici dinamiche internazionali sia insufficiente, paragonando questa spiegazione a quella del cambiamento climatico tramite il meteo. La riflessione ha suscitato attenzione tra il pubblico presente, che ha seguito con interesse le sue parole.

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