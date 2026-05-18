Salone del Libro | il fumetto sulle leggende pugliesi conquista il podio

Al Salone del Libro, una studentessa di Foggia ha conquistato il primo posto con un fumetto ispirato a una leggenda pugliese. La sua opera ha superato le altre in gara, attirando l’attenzione della giuria. La vittoria è arrivata dopo una selezione tra numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. La tavola vincitrice rappresenta una storia legata a un’antica tradizione locale, rivisitata attraverso la narrazione grafica. La competizione ha coinvolto giovani artisti e studenti interessati al mondo del fumetto e delle leggende regionali.

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