Salone del Libro | il fumetto sulle leggende pugliesi conquista il podio
Al Salone del Libro, una studentessa di Foggia ha conquistato il primo posto con un fumetto ispirato a una leggenda pugliese. La sua opera ha superato le altre in gara, attirando l’attenzione della giuria. La vittoria è arrivata dopo una selezione tra numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni. La tavola vincitrice rappresenta una storia legata a un’antica tradizione locale, rivisitata attraverso la narrazione grafica. La competizione ha coinvolto giovani artisti e studenti interessati al mondo del fumetto e delle leggende regionali.
? Punti chiave Quale leggenda pugliese ha ispirato la tavola vincitrice al Salone?. Come ha fatto una studentessa di Foggia a battere i concorrenti?. Perché il fumetto è diventato lo strumento per salvare le tradizioni?. Cosa significa questo successo per il futuro delle accademie pugliesi?.? In Breve Concorso organizzato da Teca del Mediterraneo tra studenti di Puglia e Torino.. Il professor Fortunato ha coordinato la preparazione tecnica degli studenti accademici.. L'Accademia di Belle Arti di Foggia ha beneficiato del successo della studentessa.. Il progetto punta a promure il patrimonio pugliese tramite il linguaggio del fumetto.. La giovane artista di Bisceglie, Bruna Valente, ha conquistato il terzo posto assoluto al Salone Internazionale del Libro di Torino grazie a un progetto fumettistico ispirato alle leggende pugliesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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