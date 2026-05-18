Salone del Libro | diritti e storia tra Cavour e l’impegno sociale

Al Salone del Libro si affrontano temi che attraversano la storia e i diritti, con uno sguardo particolare alle vicende di Cavour e al ruolo delle donne nel passato. Tra gli spunti in discussione ci sono i legami tra le battaglie femminili e gli eventi storici dell’Ottocento, così come le iniziative attuate dai giovani per promuovere la transizione ecologica. L’evento riunisce testimonianze e proposte concrete, offrendo un panorama delle sfide attuali e delle strategie adottate per affrontarle.

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