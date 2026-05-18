Salone del Libro | Di Nicolò chiede tutele per i piccoli editori

Durante la presentazione di un intervento al Salone del Libro, un rappresentante ha chiesto maggiori tutele per i piccoli editori, concentrandosi sull'importanza delle polizze contro le calamità per proteggere le loro attività. Ha evidenziato come i sussidi pubblici possano favorire esclusivamente i grandi gruppi editoriali, lasciando i piccoli con poche risorse per affrontare crisi improvvise. La discussione si è concentrata sulle differenze di supporto e sui rischi di favorire le grandi realtà del settore.

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