Salone del Libro | Di Nicolò chiede tutele per i piccoli editori
Durante la presentazione di un intervento al Salone del Libro, un rappresentante ha chiesto maggiori tutele per i piccoli editori, concentrandosi sull'importanza delle polizze contro le calamità per proteggere le loro attività. Ha evidenziato come i sussidi pubblici possano favorire esclusivamente i grandi gruppi editoriali, lasciando i piccoli con poche risorse per affrontare crisi improvvise. La discussione si è concentrata sulle differenze di supporto e sui rischi di favorire le grandi realtà del settore.
? Punti chiave Come possono le polizze contro le calamità salvare i piccoli editori?. Perché i sussidi pubblici rischiano di favorire solo i grandi gruppi?. Chi deve estendere i benefici di App18 agli e-commerce locali?. Cosa rischia la memoria storica di Messina senza la microeditoria?.? In Breve Microimprese costituiscono il 98% delle imprese editoriali italiane secondo i dati presentati.. Il senatore Roberto Rosso valuta revisione norme polizze catastrofali per piccoli editori.. Chiesto estensione strumenti App18 e Carta Cultura agli e-commerce delle microimprese.. Il 43% della popolazione italiana non pratica alcuna attività di lettura..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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