A Genova, nelle ultime ore, si è scatenata una polemica che coinvolge la neo sindaca Silvia Salis e una figura nota sui social come la “giardiniera hot”. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e degli utenti online, generando discussioni sui social network. La sindaca ha espresso la propria posizione attraverso dichiarazioni pubbliche, mentre la persona coinvolta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione. La vicenda si sta sviluppando con nuovi sviluppi attesi nelle prossime ore.

A Genova, nelle ultime ore, è emersa una polemica che coinvolge la neo sindaca Silvia Salis e una figura diventata rapidamente oggetto di attenzione online, soprannominata la “giardiniera hot”. La vicenda, partita dal circuito dei social, è arrivata fino al dibattito politico cittadino, alimentando tensioni e scambi di accuse tra maggioranza e opposizione. Secondo quanto riportato da indiscrezioni circolate in rete e riprese da più fonti, al centro del caso ci sarebbe una collaboratrice legata all’ambiente della nuova amministrazione comunale. La diffusione di immagini e contenuti fotografici avrebbe innescato commenti e ironie, trasformando l’episodio in un caso mediatico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Salis e la “giardiniera” hot, scoppia il caso. L’ira della sindaca di Genova

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