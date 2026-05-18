A Genova la discussione si è spostata da questioni di giardinaggio a un episodio che ha coinvolto la sindaca. Nelle ultime ore, sui social e tra i cittadini si sono diffuse voci e commenti riguardo a una figura pubblica e a contenuti considerati provocatori. La situazione ha attirato l’attenzione e ha portato a reazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale. La vicenda si inserisce in un quadro di polemiche che coinvolgono anche aspetti politici e comunicativi.

A Genova non si parla solo di aiuole e manutenzione: nelle ultime ore è esploso un caso che mescola politica, social e chiacchiere da . Al centro, la neo sindaca Silvia Salis e una figura già ribattezzata online come la “ giardiniera hot ”. Una storia partita come gossip e diventata in fretta un terreno di scontro. Tra ironie, accuse incrociate e retroscena, la vicenda sta facendo rumore nei corridoi del Comune e sulle bacheche. Secondo le indiscrezioni rilanciate nelle ultime ore, al centro della polemica ci sarebbe una collaboratrice vicina all’ambiente della nuova amministrazione comunale genovese. Alcuni contenuti fotografici e immagini circolate online avrebbero alimentato commenti e ironie sul web, trasformando la figura della giovane donna in un caso mediatico nel giro di pochissimo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Salis e la “giardiniera” hot: a Genova scoppia il caso e la sindaca si infuria

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