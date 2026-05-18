Salim il solitario senza amici e lavoro | il mondo dentro telefono e pc I genitori | Sempre stato così contro il sistema I vicini | Inquietante
Lunedì mattina, a Modena, si è svolta un’operazione di polizia dopo un incidente che ha coinvolto un uomo di 31 anni. L’individuo, conosciuto come Salim El Koudri, è stato portato in questura e ha pronunciato poche parole, dichiarandosi confuso e affermando di non parlare. La sua vita sembra essere passata in isolamento, con una presenza limitata alla comunicazione attraverso telefono e computer, mentre i vicini lo descrivono come una persona inquietante e distaccata.
“Sono confuso. Non parlo”. Sono state queste le uniche parole pronunciate dall’attentatore 31enne Salim El Koudri, condotto in questura, sabato pomeriggio, dopo aver falciato la folla a Modena. Oggi, lunedì 18 maggio, è prevista l’udienza di convalida del fermo, attuato con le ipotesi di reato di strage e lesioni aggravate dall’uso di arma (il coltello con cui il giovane ha ferito il coraggioso modenese che lo ha bloccato). È plausibile che il 31enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, ma è presto per dirlo. Quello che ad oggi si sa è che il passato di El Koundri è ‘pulito’: una laurea in Economia, nessun reato, ma un percorso durato due anni, dal 2022 al 2024 al Csm di Castelfranco Emilia per disturbi di personalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A CEO is being hunted by notorious gangsters; who is behind this @LiTieuViVN
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