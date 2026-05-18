Un uomo di 31 anni, di origini marocchine, ha deciso di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri. Secondo quanto riferiscono alcuni abitanti del paese, aveva manifestato in passato di sentirsi discriminato e aveva espresso frustrazione per la mancanza di lavoro, attribuendo questa difficoltà al suo status di straniero. La sua posizione di non collaborare si inserisce in un quadro di atteggiamenti tesi e di perceived ingiustizie che aveva condiviso con i residenti locali.

Interrogato nella serata di sabato, dal procuratore di Modena, Luca Masini, e dal pubblico ministero di turno, El Koudri non ha risposto a nessuna delle domande che gli sono state poste. El Koudri abitava da tempo a Ravarino, un paesino della campagna modenese più profonda, poco noto alle cronache, almeno fino a qualche mese fa. Premettiamo che i device e l’abitazione del 31enne sono stati perquisiti senza riscontrare elementi che facciano pensare ad una sua radicalizzazione di tipo islamista. Premettiamo pure che questo ha fatto tirare un sospiro di sollievo a chi vigila sulla sicurezza del nostro Paese, tanto che lo stesso ministro... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salim El Koudri decide di non parlare ai pm. I paesani: lamentava di esser discriminato

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