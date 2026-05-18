La Salernitana si prepara a vivere un momento cruciale dei quarti di finale dei playoff, con il percorso di crescita avviato sotto la guida di Cosmi che ha fatto registrare un nuovo passo avanti. La squadra si è mostrata solida anche nelle partite giocate di sera, confermando una continuità che ha accompagnato questa fase della stagione. Il momento attuale segna un punto di svolta importante nel cammino della formazione, che punta a superare gli ostacoli delle prossime sfide eliminatorie.

Tempo di lettura: 3 minuti Nel segno di Serse. Il percorso di crescita della Salernitana targata Cosmi tocca un altro punto di svolta nell’andata dei quarti dei playoff. Contro il ben organizzato Ravenna la Salernitana vince con pieno merito per 2-0, mantiene la porta inviolata, conduce un primo tempo sontuoso senza – però – riuscire a rompere gli argini, soffre con diligenza la reazione ravennate del secondo tempo, passa e raddoppia nel momento di massima pressione degli ospiti. Tutto questo di fronte ad uno spettacolo di pubblico e colore da far venire – ancora una volta – I brividi. Un altro mattone, piccolo ma solito, è stato aggiunto. La vittoria di ieri sera è la cartina di tornasole di una squadra in salute, di un gruppo che ha recuperato autostima e consapevolezza, di un collettivo che finalmente “propone” calcio anziché subirlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana bella “anche” di notte

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