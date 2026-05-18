Nel Salento prende il via una nuova iniziativa dedicata alla fotografia del mare, dove i cittadini sono invitati a condividere le proprie immagini. La rubrica si apre con uno scatto scelto tra le tante fotografie inviate, ma al momento non sono stati resi noti i dettagli sull’autore. Chi desidera partecipare può inviare le proprie foto seguendo le modalità indicate, per vederle pubblicate e contribuire così a raccontare attraverso le immagini il paesaggio marino locale.

? Punti chiave Chi è l'autore dello scatto che ha aperto la rubrica?. Come si può inviare la propria foto per essere pubblicati?. Quali regole bisogna rispettare per non violare le norme vigenti?. Come cambierà la narrazione del territorio grazie agli smartphone dei cittadini?.? In Breve Partecipazioni tramite email a [email protected] con firma e riflessioni personali obbligatorie.. Contenuti fruibili tramite canali WhatsApp e applicazione mobile dedicata al territorio.. Paolo invia lo scatto dalla spiaggia di San Cataldo per la rubrica.. Progetto mira a trasformare smartphone in strumenti di narrazione del litorale adriatico.. Paolo ha catturato un’immagine significativa sulla spiaggia di San Cataldo, nella marina leccese, inviando lo scatto per la rubrica dedicata agli occhi dei lettori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salento, nasce la sfida fotografica: i cittadini raccontano il mare

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