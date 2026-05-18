Salento due bimbe accusano di molestie il nonno e i genitori le minacciano | Ritirate la denuncia

Nel Salento, due bambine hanno denunciato il nonno per molestie che sarebbero avvenute quando restavano sole con lui. Secondo quanto riferito, i genitori delle vittime avrebbero poi minacciato le bambine affinché ritirassero la denuncia. Le autorità stanno indagando sulla vicenda per chiarire i fatti e verificare le accuse. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che attende sviluppi sulle indagini in corso.

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