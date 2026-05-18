Salento due bimbe accusano di molestie il nonno e i genitori le minacciano | Ritirate la denuncia

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Salento, due bambine hanno denunciato il nonno per molestie che sarebbero avvenute quando restavano sole con lui. Secondo quanto riferito, i genitori delle vittime avrebbero poi minacciato le bambine affinché ritirassero la denuncia. Le autorità stanno indagando sulla vicenda per chiarire i fatti e verificare le accuse. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, che attende sviluppi sulle indagini in corso.

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Il nonno abusava delle sue due nipoti quando restavano sole, complici anche i genitori delle piccole che le hanno minacciate per ritirare la denuncia. Per anni, le due ragazze avrebbero vissuto un incubo tra le pareti domestiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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