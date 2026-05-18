Il Tribunale civile di Bolzano ha stabilito che, in caso di incidente stradale, il risarcimento può essere ridotto se chi si trova in auto con un conducente in evidenti condizioni di ebbrezza sceglie di salire a bordo. La decisione si applica a chi, consapevole dello stato di alterazione dell’autista, si mette comunque al volante. La sentenza riguarda una causa civile in cui si discuteva la responsabilità e il danno economico subito da un passeggero coinvolto in un incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del Tribunale di Bolzano. Il Tribunale civile di Bolzano ha stabilito che chi decide di salire in macchina con una persona in evidente stato di ebbrezza può vedersi ridurre il risarcimento in caso di incidente stradale. La vicenda riguarda un grave schianto avvenuto nel 2018. Nell’impatto, il conducente dell’auto perse la vita dopo la collisione con un tir. Il passeggero sopravvissuto aveva successivamente avviato una causa legale contro l’assicurazione, contestando il pagamento soltanto parziale del risarcimento. Il principio del “concorso di colpa”. Secondo quanto deciso dal giudice Andrea Pappalardo, il passeggero non aveva diritto all’intera somma richiesta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sale in auto con un conducente ubriaco: risarcimento dimezzato

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