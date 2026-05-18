Salario minimo le opposizioni ci riprovano per smascherare il bluff del governo

Le opposizioni hanno deciso di riprendere la loro iniziativa sul salario minimo, cercando di evidenziare eventuali differenze tra le promesse fatte e le azioni intraprese dal governo. La discussione si concentra sulla volontà di introdurre una soglia minima per i salari, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori. La questione torna all’attenzione pubblica e parlamentare, coinvolgendo diversi rappresentanti che cercano di portare avanti le proprie posizioni nel dibattito in corso.

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Le opposizioni ci riprovano. La battaglia per il salario minimo riparte nel tentativo di smascherare ancora una volta le vere intenzioni del governo sul fronte del lavoro. Perché il salario giusto, secondo le opposizioni, non può bastare da solo se non si fa nulla per aiutare anche chi guadagna meno. Tra i 109 emendamenti presentati alla Camera dal Movimento 5 Stelle al decreto, c’è anche il ritorno della proposta di legge a prima firma Giuseppe Conte per introdurre un salario minimo di 9 euro l’ora. L’emendamento è stato sottoscritto anche da Pd, Avs, Azione, +Europa e da Marianna Madia, ora iscritta da indipendente in Italia Viva. Insomma, le stesse forze politiche che finora hanno proposto il salario minimo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Salario minimo, le opposizioni ci riprovano per smascherare il bluff del governo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Primo maggio, il governo Meloni lancia il salario giusto e dice no al salario minimo: le differenzeIl governo Meloni con il nuovo decreto Primo maggio introduce il concetto di "salario giusto", ovvero il trattamento economico complessivo... Meloni: "Salario minimo soglia al ribasso. Porte aperte alle opposizioni"La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del premier time in Senato si sofferma sul lavoro del governo in materia di Lavoro ed usa... Opposizioni presentano emendamento sul salario minimo al dl lavoro(ANSA) - ROMA, 18 MAG - Tra gli emendamenti dell'opposizione al decreto lavoro depositati in commissione - secondo quanto si apprende - ce n'è anche uno unitario, sottoscritto dai gruppi che vanno da ... altoadige.it Salario minimo, le opposizioni ci riprovano per smascherare il bluff del governoLe opposizioni provano a smascherare il bluff del governo sul lavoro povero: arriva l'emendamento per introdurre il salario minimo. lanotiziagiornale.it Con l'ultimo decreto lavoro, abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto, dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai cont x.com Pronta la nomina di Di Meglio ad 'avvocato' dell'Inps. Le opposizioni: Ancora amichettismo di Fdi reddit