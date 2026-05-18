Salario minimo le opposizioni ci riprovano per smascherare il bluff del governo
Le opposizioni hanno deciso di riprendere la loro iniziativa sul salario minimo, cercando di evidenziare eventuali differenze tra le promesse fatte e le azioni intraprese dal governo. La discussione si concentra sulla volontà di introdurre una soglia minima per i salari, con l’obiettivo di tutelare i lavoratori. La questione torna all’attenzione pubblica e parlamentare, coinvolgendo diversi rappresentanti che cercano di portare avanti le proprie posizioni nel dibattito in corso.
Le opposizioni ci riprovano. La battaglia per il salario minimo riparte nel tentativo di smascherare ancora una volta le vere intenzioni del governo sul fronte del lavoro. Perché il salario giusto, secondo le opposizioni, non può bastare da solo se non si fa nulla per aiutare anche chi guadagna meno. Tra i 109 emendamenti presentati alla Camera dal Movimento 5 Stelle al decreto, c’è anche il ritorno della proposta di legge a prima firma Giuseppe Conte per introdurre un salario minimo di 9 euro l’ora. L’emendamento è stato sottoscritto anche da Pd, Avs, Azione, +Europa e da Marianna Madia, ora iscritta da indipendente in Italia Viva. Insomma, le stesse forze politiche che finora hanno proposto il salario minimo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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