Sal Da Vinci live doppia data al Gesualdo per il vincitore di Sanremo

Sal Da Vinci si esibirà dal vivo con due concerti al teatro “Gesualdo”. La notizia arriva a pochi giorni dalla vittoria all’ultima edizione del Festival di Sanremo. La prima data è prevista per il prossimo fine settimana, seguita da una seconda serata a breve distanza. I biglietti sono già in vendita e l’artista è atteso da un pubblico che ha seguito con interesse il suo percorso musicale. La sua partecipazione al festival ha attirato l’attenzione di numerosi fan e media.

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