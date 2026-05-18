Sal Da Vinci live doppia data al Gesualdo per il vincitore di Sanremo

Da anteprima24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sal Da Vinci si esibirà dal vivo con due concerti al teatro “Gesualdo”. La notizia arriva a pochi giorni dalla vittoria all’ultima edizione del Festival di Sanremo. La prima data è prevista per il prossimo fine settimana, seguita da una seconda serata a breve distanza. I biglietti sono già in vendita e l’artista è atteso da un pubblico che ha seguito con interesse il suo percorso musicale. La sua partecipazione al festival ha attirato l’attenzione di numerosi fan e media.

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Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 e dopo aver fatto cantare anche tutta l’Europa con la sua Per sempre sì all’ Eurovision Song Contest, Sal Da Vinci aggiunge nuovi appuntamenti al suo tour SAL DA VINCI LIVE, tra cui una nuova data ad Avellino dove è già atteso il 7 novembre. Con il suo tour nei teatri l’artista farà tappa al Teatro Gesualdo anche il 29 ottobre. I biglietti per la nuova data saranno disponibili da martedì 19 maggio 2026 alle ore 15 online su Ticketone, mentre la vendita generale nei punti vendita autorizzati partirà domenica 24 maggio 2026. Le date ad Avellino sono a cura di Anni 60 produzioni ( www. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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