Sagra della ficattola
A Scandicci si tiene la nuova edizione della Sagra della Ficattola, un appuntamento che celebra una tradizione gastronomica toscana. La manifestazione si svolge nel centro del paese, attirando numerosi visitatori e appassionati di cucina locale. Durante la sagra vengono proposti piatti a base di ficattola, un prodotto tipico della zona, e vengono organizzate diverse attività legate alla cultura culinaria toscana. L’evento si ripete ogni anno, richiamando residenti e turisti interessati alla tradizione.
La tradizione gastronomica toscana torna protagonista a Scandicci con la nuova edizione della Sagra della Ficattola. L'evento si svolgerà nella giornata di domenica 24 maggio presso i locali del Circolo MCL di San Vincenzo a Torri, situato in Via San Niccolò 2, offrendo un'occasione per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Le Ficattole toscane,fatte come una volta
Serata splendida al Rione delle Sante Marie per la Sagra della Ficattola Insieme all’assessore Gaetano Gennai, in un clima da grandi occasioni: numeri importanti, organizzazione impeccabile e quella voglia di stare insieme che rende speciali le nostre trad - Facebook facebook