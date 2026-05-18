Sagra della ficattola

A Scandicci si tiene la nuova edizione della Sagra della Ficattola, un appuntamento che celebra una tradizione gastronomica toscana. La manifestazione si svolge nel centro del paese, attirando numerosi visitatori e appassionati di cucina locale. Durante la sagra vengono proposti piatti a base di ficattola, un prodotto tipico della zona, e vengono organizzate diverse attività legate alla cultura culinaria toscana. L’evento si ripete ogni anno, richiamando residenti e turisti interessati alla tradizione.

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La tradizione gastronomica toscana torna protagonista a Scandicci con la nuova edizione della Sagra della Ficattola. L'evento si svolgerà nella giornata di domenica 24 maggio presso i locali del Circolo MCL di San Vincenzo a Torri, situato in Via San Niccolò 2, offrendo un'occasione per. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le Ficattole toscane,fatte come una volta