Sacerdote raggirato denunciata la banda

Una banda ha truffato un sacerdote fingendosi un operatore di banca. Con l’inganno, i membri del gruppo sono riusciti a far credere di essere affidabili, ottenendo così denaro dal religioso. La vicenda è stata scoperta e denunciata alle autorità, che stanno indagando sui dettagli dell’accaduto. La truffa è avvenuta con modalità che hanno permesso ai truffatori di approfittarsi della buona fede del sacerdote, portando all’apertura di un procedimento legale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Con la complicità della sua banda, si era spacciato per un operatore di banca allo scopo di truffare un sacerdote. Un colpo ben congeniato e perfettamente riuscito, che aveva fruttato 5.000 euro. I malviventi, però, hanno dovuto fare i conti con i carabinieri di Pedaso, che hanno portato a termine un’operazione di polizia giudiziaria e hanno sgominato il sodalizio. La vicenda aveva avuto inizio a marzo, quando il parroco pro tempore della parrocchia di Montefiore dell’Aso era stato vittima di un inganno meticolosamente orchestrato. Il sacerdote era stato contattato telefonicamente da un individuo che, presentandosi falsamente come un operatore della banca Carifermo, era riuscito, con abilità dialettica e raggiri, a convincerlo della necessità di effettuare un’operazione urgente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sacerdote raggirato, denunciata la banda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Meda, paga 4.000 euro di anticipo per l’auto ma il venditore sparisce: denunciata banda di truffatori Sacerdote raggirato, denunciata la bandaErano riusciti a mettere a segno il colpo nella parrocchia di Montefiore, facendosi inviare 5mila euro. Decisivi i carabinieri di Pedaso ... ilrestodelcarlino.it