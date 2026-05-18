Durante un’intervista alla CNN, Russell Andrews, noto come il detective Salerno nella serie televisiva Better Call Saul, ha annunciato di essere affetto dalla SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione, portando alla luce la sua condizione medica. Andrews ha spiegato di aver deciso di condividere questa notizia pubblicamente, senza fornire dettagli sulla sua situazione personale o sulle eventuali ripercussioni sulla sua vita quotidiana.

Russell Andrews, il detective Salerno di Better Call Saul, ha rivelato pubblicamente di avere la SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. L’annuncio è arrivato durante un’intervista televisiva concessa alla CNN insieme alla compagna, l’attrice Erica Tazel. Andrews ha spiegato di aver ricevuto la diagnosi alla fine del 2025, dopo mesi di sintomi inizialmente sottovalutati. I primi segnali della malattia erano comparsi durante il periodo della pandemia e negli anni successivi, segnati anche dallo stop alle produzioni hollywoodiane e dagli scioperi degli attori. Inizialmente aveva pensato a problemi meno gravi, come nervi compressi o persino agli effetti di un possibile ictus. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Russell Andrews di Better Call Saul ha la SLA, la rivelazione durante un’intervista a CNN

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Better Call Saul Actor Russell Andrews Reveals Heartbreaking ALS Diagnosis

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