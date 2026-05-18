Dopo il pareggio casalingo, l’allenatore ha dichiarato che la squadra è delusa e che non ha mostrato l’intensità richiesta durante la partita. La squadra ha perso occasioni di imporre il proprio gioco e non è riuscita a mantenere il ritmo nel secondo tempo. La prestazione non ha soddisfatto le aspettative, portando a una riflessione sulla continuità del progetto tecnico. Il risultato ha effetti sul cammino della squadra e sulla valutazione complessiva del lavoro dell’allenatore.

? Punti chiave Perché la squadra ha perso l'intensità necessaria in casa?. Come influisce questo pareggio sul valore del progetto di Runjaic?. Quali sono le cause del calo energetico mostrato dai giocatori?. Cosa deve fare lo staff per evitare nuovi stalli mentali?.? In Breve Runjaic difende il valore del gruppo citando i 50 punti totali stagionali.. Il tecnico analizza il calo di intensità dopo il pareggio contro Cremonese.. Palinsesto Rai prevede Un futuro aprile il 21 maggio su Raiuno.. Serie Playing Memories in onda su RaiPlay il 20 e 27 maggio.. Il tecnico della squadra friulana Kosta Runjaic ha espresso forte rabbia e delusione dopo la sconfitta subita contro la Cremonese, in una sfida che avrebbe dovuto rappresentare una festa per il pubblico di casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Runjaic dopo il pareggio: ‘Siamo delusi, non eravamo all’altezza

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