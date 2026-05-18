Rumors tiepidi d’interessamento

A Terni si susseguono voci di un possibile interesse per il club, mentre i curatori fallimentari hanno deciso di bandire una seconda asta per la vendita del ramo sportivo. La scelta di riproporre l’asta, prevista per il 22 maggio, ha suscitato sospetti riguardo a eventuali opportunità future. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la decisione di riproporre la vendita alimenta l’interesse degli addetti ai lavori e dei tifosi.

TERNI Perché i curatori fallimentari avrebbero bandito una seconda asta per la cessione del rampo sportivo, se non avessero avuto sentore di qualche nuova opportunità? La speranza per l’esito dell’asta del 22 maggio, affinché la Ternana prosegua il cuo cammino in serie C, di fatto è tutta qui. La disponibilità di giocatori e dipendenti del club di ridurre le spettanze ha portato il debito immediato da saldare da oltre quattro milioni e meno di tre, circostanza che potrebbe scuotere qualche indeciso dell’ultima ora. Ma per il resto, a parte tiepide indiscrezioni di possibili interessamenti, tutto tace. Meno i tifosi, almeno quelli della Curva Nord e della Curva Est, che di Bandecchi e "complici", così li hanno definiti, non ne vogliono più sapere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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