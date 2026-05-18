Rubati in centro storico altri 20 cestini per la carta la Rap | Non escluse azioni mirate
Nel centro storico sono stati sottratti altri 20 cestini destinati alla raccolta della carta, tutti del modello Corolla e recentemente installati dalla Rap. Gli episodi si sono verificati nei giorni scorsi, facendo seguito a precedenti furti nella stessa zona. La società di raccolta rifiuti ha dichiarato di non escludere azioni mirate e di monitorare attentamente la situazione. I cestini rubati erano stati collocati tra le vie più trafficate del centro.
Un'altra ventina di contenitori, del modello Corolla, sistemata da Rap di recente tra le strade del centro storico, è stata fatta fuori da ignoti nei giorni scorsi. A riscontrare di persona quanto accaduto è stato il direttore generale della Rap, Massimo Collesano, durante un sopralluogo lungo le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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