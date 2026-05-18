Rubati in centro storico altri 20 cestini per la carta la Rap | Non escluse azioni mirate

Nel centro storico sono stati sottratti altri 20 cestini destinati alla raccolta della carta, tutti del modello Corolla e recentemente installati dalla Rap. Gli episodi si sono verificati nei giorni scorsi, facendo seguito a precedenti furti nella stessa zona. La società di raccolta rifiuti ha dichiarato di non escludere azioni mirate e di monitorare attentamente la situazione. I cestini rubati erano stati collocati tra le vie più trafficate del centro.

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Un'altra ventina di contenitori, del modello Corolla, sistemata da Rap di recente tra le strade del centro storico, è stata fatta fuori da ignoti nei giorni scorsi. A riscontrare di persona quanto accaduto è stato il direttore generale della Rap, Massimo Collesano, durante un sopralluogo lungo le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Azioni mirate in Cina”: ecco le mosse segrete del PentagonoIl Pentagono vuole integrare l’intelligenza artificiale nelle operazioni cibernetiche offensive contro la Cina. Sorpreso con un condizionatore appena rubato, arrestato 28enne: La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne, straniero pregiudicato, che aveva rubato il condizionatore di un’abitazione del centro storico cittadino. Ad intervenire… dlvr.it/TSbDd2 #Cronaca #cr x.com Rubano una borsa a una donna nel centro storico di Bagnoregio, arrestati tre uominiRubano una borsa a una donna nel centro storico di Bagnoregio, arrestati tre uomini. Cronaca - Intervento dei carabinieri e della polizia locale - Il sindaco Luca Profili: Professionalità, tempestivi ... tusciaweb.eu Ruba una bici elettrica in centro storico, il mezzo ritrovato grazie al sistema di geolocalizzazione: 50enne denunciatoMALO (VICENZA) - Un uomo di 50 anni senza fissa dimora è stato deferito in stato di libertà dai carabinieri perché responsabile di furto aggravato: ha rubato una bicicletta a pedalata assistita ... ilgazzettino.it