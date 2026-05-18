Roveri conquista Roma | il baby talento aretino trionfa agli Internazionali BNL Under16

Un giovane talento proveniente da Arezzo ha ottenuto una vittoria significativa nel torneo internazionale Under 16 degli Internazionali BNL a Roma. Zeno Roveri, 15 anni, ha battuto in finale un avversario di alto livello, portando a casa il titolo dopo aver superato diversi incontri eliminatori. La vittoria rappresenta un risultato importante per la carriera del ragazzo, che ha mostrato grande determinazione e abilità sul campo durante l’intera manifestazione.

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