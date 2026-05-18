Rossella Latempa presenta ' Contro la scuola neoliberale' in dialogo con Ferrucci e Giordano

Da ferraratoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 alle 17, presso la libreria Libraccio a Ferrara, si terrà la presentazione del libro ‘Contro la scuola neoliberale’ a cura di Rossella Latempa, in dialogo con Ferrucci e Giordano. L’evento vedrà l’autrice discutere del suo testo, che analizza le prospettive e le criticità delle politiche educative ispirate al neoliberismo. La libreria ospiterà il confronto tra i relatori, offrendo ai presenti l’occasione di approfondire i temi trattati nel volume.

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Mercoledì 20 (ore 17), presso la libreria Libraccio di Ferrara, Rossella Latempa presenta ‘Contro la scuola neoliberale’. In dialogo con Antonio Ferrucci e Silvia Giordano.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayNato dall’esperienza di ‘Consigli di classe’, collettivo culturale composto da. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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