Durante l’intervista a Mara Venier a Domenica In, Rosa Chemical ha aperto un nuovo capitolo sulla propria vita, parlando di un periodo difficile legato alla depressione. Il cantante ha spiegato di aver sentito il peso di certi momenti, senza entrare troppo nei dettagli. La conversazione ha toccato aspetti personali, rivelando come abbia affrontato alcune sfide emotive. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di artisti che condividono le proprie esperienze in pubblico.

Rosa Chemical è stato ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata di ieri dove si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale. In merito a chi sia oggi ha detto che ancora non lo sa, a parer suo si è sempre alla ricerca di chi si è davvero e non si finisce mai di imparare. Il cantante è poi tornato a parlare di un momento molto delicato della sua vita dopo aver riscosso un grande successo con la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Il bacio con Fedez sul palco dell'Ariston fece non poco discutere e lui non era pronto a vivere quel tipo di visibilità. Alla padrona di casa il cantante ha detto che non era pronto e che spesso si pensa di doverlo essere affinché le cose arrivino ma non è così. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rosa Chemical torna a parlare della depressione: “Non ho sopportato il peso”

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