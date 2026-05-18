Roma sotto il Colle Celio un segreto millenario | 2 km di gallerie e laghi sotterranei d’acqua purissima

A pochi passi dal Colosseo, sotto il Colle Celio, si nasconde un complesso sotterraneo di circa due chilometri, composto da gallerie e laghi d’acqua cristallina. Questo sistema, di origine antica, non è aperto al pubblico e rimane in gran parte sconosciuto. Le gallerie sono state scoperte nel corso di scavi archeologici e si trovano sotto una zona di Roma che ospita anche resti di strutture storiche. La presenza di acqua pura e le dimensioni del complesso attirano l’attenzione di studiosi e archeologi.

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A Roma basta spostarsi di poche centinaia di metri dal Colosseo per scoprire che quello che ha da offrire la città è veramente un patrimonio smisurato: nei sotterranei sotto il Colle Celio, infatti, si nasconde un segreto millenario fatto di gallerie scavate nel tufo, ambienti profondi e specchi d’acqua purissima rimasti a lungo fuori dallo sguardo della città. Un mondo sotterraneo che racconta un’altra Roma: invisibile, silenziosa, sorprendente, custodita per secoli sotto uno dei colli più antichi e affascinanti della Capitale. Roma: nei sotterranei del Colle Celio c’è un mondo da scoprire. La storia comincia nel 54 d.C., quando Agrippina Minore fece costruire il Tempio del Divo Claudio su una gigantesca piattaforma di circa 180 per 200 metri. 🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roma: 15 km di gallerie scoperte sotto il Municipio VUn labirinto sotterraneo di 15 chilometri è stato individuato sotto il territorio del quinto municipio di Roma, in un’area nota per le sue cavità... Roma, a pochi passi dal Colosseo c'è un segreto millenario: 2 km di gallerie e laghi sotto il Colle CelioA Roma basta spostarsi di poche centinaia di metri dal Colosseo per scoprire che quello che ha da offrire la città è veramente un patrimonio smisurato: nei sotterranei sotto il Colle Celio, infatti, s ... msn.com Roma, sotto il Colle Celio un segreto millenario: 2 km di gallerie e laghi sotterranei d’acqua purissimaA Roma, sotto il Celio, i sotterranei custodiscono gallerie nel tufo e laghi d’acqua purissima: un segreto millenario vicino al Colosseo. funweek.it