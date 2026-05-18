Roma Open Week Valentino | sconti su Volkswagen e 1000 auto in offerta

Durante l'Open Week Valentino a Roma, sono stati messi in vendita oltre 1000 automobili a prezzi scontati, con particolare attenzione ai modelli Volkswagen. Tra le offerte, è possibile risparmiare su un nuovo Volkswagen T-Roc durante il fine settimana. Chi acquista una delle auto in promozione riceve anche vantaggi aggiuntivi rispetto alle rate standard. La promozione interessa clienti interessati a veicoli di diverse categorie e marche, con sconti e benefit dedicati.

? Punti chiave Quanto risparmi sul nuovo Volkswagen T-Roc questo weekend?. Quali vantaggi extra ricevi acquistando una delle 1000 auto disponibili?. Come puoi cambiare auto senza versare alcun anticipo?. Dove trovi gli showroom con i tagliandi in omaggio?.? In Breve Sconto di 1.500 euro sul nuovo Volkswagen T-Roc a partire da 29.400 euro.. Oltre 1000 vetture tra usato, km zero e marchi Audi, Cupra e Fiat.. Vantaggi inclusi: passaggio di proprietà gratuito, anticipo zero e due tagliandi omaggio.. Sedi aperte a Tiburtina, Prenestina, Tuscolana e Parioli il 23 e 24 maggio.. Valentino Automobili lancia il Last Minute Promo Maggio con un Open Week a Roma il 23 e il 24 maggio, offrendo sconti sulla gamma Volkswagen e oltre mille occasioni tra usato e km zero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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