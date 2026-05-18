A Roma, l’inflazione ha raggiunto il 3,4%, influenzando i costi di vita quotidiani. Il rincaro del 34% sui carburanti ha avuto un impatto diretto sul bilancio delle famiglie, che devono affrontare spese più alte per spostamenti e trasporti. I servizi essenziali, come l’energia e i generi alimentari, rappresentano una fetta significativa delle uscite mensili dei residenti. I dati indicano come questi aumenti incidano sulle finanze domestiche e sulla gestione delle spese di tutti i giorni.

? Punti chiave Quanto incide il rincaro del 34% dei combustibili sul bilancio familiare?. Quali servizi essenziali pesano di più sulla spesa mensile dei romani?. Come influisce la crisi in Medio Oriente sui prezzi nella Capitale?. Perché i costi per l'assistenza alla persona sono cresciuti del 4,4%?.? In Breve Combustibili liquidi per la casa balzano del 34,3% rispetto all'anno precedente.. Carburanti e lubrificanti per auto registrano un incremento del 13,2%.. Servizi finanziari e assicurativi subiscono una pressione del 5,3%.. Costi per assistenza alla persona e protezione sociale salgono del 4,4%.. L’inflazione a Roma ha toccato un nuovo record ad aprile 2026, con un aumento dei prezzi del 3,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, l’inflazione vola al 3,4%: morsa su spesa e servizi essenziali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Inflazione al 2,7% e carrello della spesa in salita: il debito vola? Punti chiave Come influenzerà il rincaro energetico la tua spesa alimentare mensile? Quali prodotti di prima necessità hanno registrato il balzo...

Verona: carrello della spesa e servizi volano, l’inflazione acceleraI prezzi al consumo a Verona hanno registrato una crescita del 1,9% nel mese di marzo 2026, superando il tasso inflattivo nazionale che si è...

Roma sempre più cara: bollette e carburanti spingono l’inflazione ai massimiContinua a crescere il costo della vita nella Capitale. Ad aprile 2026 l’inflazione a Roma ha registrato un nuovo aumento record, con rincari che pesano ... romadailynews.it

Istat: vola l’inflazione a giugno all’8%, mai così alta dal 1986Roma, 1 lug. (askanews) – Vola l’inflazione in Italia: secondo le stime preliminari delll’Istat l’indice nazionale dei prezzi al consumo nel mese di giugno ha registrato un aumento dell’1,2% su base ... affaritaliani.it