Roma-Lazio El Aynaoui sugli scudi | un Derby da combattente
Nella vigilia del derby tra Roma e Lazio, si era annunciata l’assenza di Manu Koné a causa di un infortunio. Nonostante questa assenza, Neil El Aynaoui ha dominato sul campo, offrendo una prestazione di rilievo durante la partita. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per la squadra di casa, che ha potuto contare sulla solidità del centrocampista. La partita è stata caratterizzata da intensità e combattività, con El Aynaoui protagonista di diversi interventi decisivi.
La vigilia del derby con la Lazio aveva portato in dote il forfait di Manu Koné, la cui assenza in una partita così importante è però passata in secondo piano grazie all’ottima prova fornita da Neil El Aynaoui. Continuità alla grande partita di Bologna e alle ultime convincenti uscite per un calciatore che, con il francese e Pellegrini ancora ai box, si sta dimostrando un’importante risorsa per questo finale di campionato. Il suo derby ai raggi X. Schierato in mediana accanto a Niccolò Pisilli, El Aynaoui ha saputo interpretare la stracittadina con grande concentrazione e applicazione, eseguendo le richieste di Gasperini. Abbassarsi sulla linea dei difensori in fase di prima costruzione, ingaggiare il duello con i dirimpettai laziali e ribaltare il campo attraverso la conduzione del pallone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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