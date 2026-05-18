Roma-Lazio El Aynaoui sugli scudi | un Derby da combattente

Da sololaroma.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella vigilia del derby tra Roma e Lazio, si era annunciata l’assenza di Manu Koné a causa di un infortunio. Nonostante questa assenza, Neil El Aynaoui ha dominato sul campo, offrendo una prestazione di rilievo durante la partita. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per la squadra di casa, che ha potuto contare sulla solidità del centrocampista. La partita è stata caratterizzata da intensità e combattività, con El Aynaoui protagonista di diversi interventi decisivi.

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La vigilia del derby con la Lazio aveva portato in dote il forfait di Manu Koné, la cui assenza in una partita così importante è però passata in secondo piano grazie all’ottima prova fornita da Neil El Aynaoui. Continuità alla grande partita di Bologna e alle ultime convincenti uscite per un calciatore che, con il francese e Pellegrini ancora ai box, si sta dimostrando un’importante risorsa per questo finale di campionato. Il suo derby ai raggi X. Schierato in mediana accanto a Niccolò Pisilli, El Aynaoui ha saputo interpretare la stracittadina con grande concentrazione e applicazione, eseguendo le richieste di Gasperini. Abbassarsi sulla linea dei difensori in fase di prima costruzione, ingaggiare il duello con i dirimpettai laziali e ribaltare il campo attraverso la conduzione del pallone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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