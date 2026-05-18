Roma-Lazio El Aynaoui sugli scudi | un Derby da combattente

Nella vigilia del derby tra Roma e Lazio, si era annunciata l’assenza di Manu Koné a causa di un infortunio. Nonostante questa assenza, Neil El Aynaoui ha dominato sul campo, offrendo una prestazione di rilievo durante la partita. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per la squadra di casa, che ha potuto contare sulla solidità del centrocampista. La partita è stata caratterizzata da intensità e combattività, con El Aynaoui protagonista di diversi interventi decisivi.

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