Roma-Lazio 2-0 Mancini trascinatore assoluto | adesso manca un ultimo passo

Nel derby della Capitale, la squadra di casa ha conquistato una vittoria netta con il risultato di 2-0 contro la Lazio. Il tecnico ha avuto un ruolo determinante nel match, mostrando una guida efficace in campo. La partita si è svolta senza sorprese, con la squadra di casa che ha controllato il gioco e finalizzato le occasioni create. La vittoria permette di avvicinarsi alla fase conclusiva del campionato, con un solo passo ancora da compiere per raggiungere l’obiettivo.

Questo Derby non ha lasciato alcun dubbio: la Capitale è solo a tinte giallo e rosse. Non servono interpreti o specialisti del settore per capire che la Roma è stata superiore in tutto e per tutto rispetto all’eterna rivale, nonostante qualche acuto degli ospiti sia arrivato tra il 25? e il 35? del primo tempo. Il tutto si è svolto nella fantastica cornice creata dal popolo romanista, che ha dato vita a uno spettacolo mozzafiato con la coreografia della Curva, poi ripagata da quanto visto in campo. Perché la Roma questa vittoria l’ha voluta fortemente e la testimonianza vivente di questo bisogno è Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso ha disputato una partita senza senso, rivelandosi decisivo con la sua doppietta di testa che ha letteralmente fatto esplodere di gioia tutto lo stadio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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