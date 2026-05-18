Roma in zona Champions | il miracolo finale di Gasperini

Roma si trova in una posizione favorevole nella corsa alla qualificazione in Champions League, con il tecnico Gasperini che aveva predetto una gara decisa all’ultimo momento. La squadra è ancora in corsa e oggi si trova a un passo dal raggiungere l’obiettivo, con possibilità di conquistare il pass per la massima competizione europea. La situazione attuale permette alla Roma di dipendere dai risultati delle ultime partite, mantenendo aperta la speranza di ottenere il risultato desiderato.

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La corsa all’Europa che conta si deciderà all’ultimo respiro, esattamente come previsto dal tecnico giallorosso, ma oggi la Roma vede il traguardo della Champions League da una posizione di assoluto privilegio. Alla trentasettesima giornata di campionato, i capitolini hanno completato una rimonta straordinaria, agganciando il Milan al terzo e quarto posto a quota 70 punti, sebbene i rossoneri restino avanti per il computo degli scontri diretti. Alle loro spalle inseguono la Juventus e la sorpresa Como, staccate a 68 lunghezze. Si tratta di un ribaltamento radicale rispetto allo scenario di due mesi fa: il 15 marzo, dopo la sconfitta per 2-1 subita proprio sul campo del Como alla ventinovesima giornata, la Roma era scivolata al sesto posto con soli 51 punti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roma-Stoccarda 2-0: gol e highlights | Europa League Sullo stesso argomento Roma tra Champions e futuro: il piano di GasperiniLa Roma si trova a un bivio cruciale della propria stagione, sospesa tra l’urgenza di un finale di campionato incandescente e la necessità di gettare... Roma a un passo dalla Champions: il capolavoro di GasperiniLa Roma si lancia prepotentemente verso la qualificazione in Champions League grazie alla fondamentale vittoria nel derby, un successo che interrompe... La situazione in zona Champions a 90 minuti dal termine del campionato: sono al momento qualificate Milan e Roma, con Como quinto e Juventus sesta a -2 per via degli scontri diretti in favore della squadra di Fabregas Ultima giornata: Milan-Cagliari, x.com Riuscirà la Roma dopo la vittoria di oggi ad andare in Champions League ? reddit Ruggito Roma, disastro JuveRivoluzione a sorpresa in zona Champions. La Roma vince il derby contro una Lazio ai minimi termini e scavalca la Juventus, clamorosamente sconfitta allo ... altrenotizie.org Corsa Champions: Napoli qualificato, Milan e Roma vicini al traguardo, Mancini decide il derby. Juve in caduta liberaSerie A, penultima giornata: Pisa-Napoli 0-3, Genoa-Milan 1-2, Roma-Lazio 2-0, Juventus-Fiorentina 0-2, Como-Parma 1-0 ... tg.la7.it