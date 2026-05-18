Roma il derby è tuo | i giallorossi battono 2-0 la Lazio e si prendono il quarto posto

Nella giornata romana, la Roma ha ottenuto una vittoria importante contro la Lazio, chiudendo la partita con un punteggio di 2-0. La doppietta è stata siglata da Gianluca Mancini, che ha portato i giallorossi al quarto posto in classifica. La partita si è giocata a pochi metri dallo Stadio Olimpico, mentre nel tardo pomeriggio Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia, conquistando il titolo nel torneo di tennis. La domenica sportiva si è così conclusa con una doppia vittoria in città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nella domenica in cui, a pochi metri dallo Stadio Olimpico, Jannik Sinner conquisterà nel tardo pomeriggio gli Internazionali d’Italia, la Roma apre la giornata sportiva romana battendo 2-0 la Lazio grazie alla doppietta di Gianluca Mancini. In un clima ormai estivo la squadra di Gasperini, complice la sconfitta casalinga della Juventus contro la Fiorentina, si riprende il quarto posto, andando a più 2 sia sulla squadra di Spalletti quinta che quella di Fabregas sesta, e posizionandosi a pari merito con quella di Allegri, terza però grazie ai confronti diretti. L’uomo che forse ti aspetti. La doppietta di Mancini di certo non era programmata: è stata, come diceva Cicerone, un “incredibile dictu”. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Roma, il derby è tuo: i giallorossi battono 2-0 la Lazio e si prendono il quarto posto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VINCIAMO IL DERBY ALL'ULTIMO! | ROMA-LAZIO 1-2 | HIGHLIGHTS PRIMAVERA 1 Sullo stesso argomento La Roma vince il derby e sale al quarto posto, Mancini stende la LazioGiallorossi a Verona col destino nelle proprie mani ROMA - La Roma dei Friedkin non è mai stata così vicina alla Champions. Derby Roma-Lazio: Gasperini punta al quarto posto nonostante l’orario? Punti chiave Come influirà l'orario delle 12 sulla preparazione atletica dei giocatori? Quali strategie userà Gasperini per contrastare la Lazio in... Buio a Milano e luce al derby: la svolta tra #Gasperini e la squadra. Così la #Roma è rinata #romalazio x.com Presidente di Lega Serie A Simonelli: Perché il derby di Roma è alle 12:30? Offre grande visibilità in Asia e rappresenta una scelta che si inserisce in una tendenza più ampia di espansione globale della Serie A. reddit Roma, Ndicka salta il Verona: c'è lesione. Le condizioni di Pellegrini e Manu KonéLa Roma si giocherà l'accesso alla prossima UEFA Champions League senza Evan Ndicka. E' arrivato l'esito degli esami per il difensore ivoriano, infortunatosi nel corso del derby e ora costretto a salt ... calciomercato.com Dybala, festa in campo con moglie e figlia: dopo il derby la ciliegina è il rinnovo con la RomaLa Roma mette in cassaforte il derby contro la Lazio e blinda la corsa Champions. Quello di ieri potrebbe essere l'ultimo ballo di Paulo Dybala sul prato dell'Olimpico, anche se adesso ... leggo.it