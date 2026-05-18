A Roma, i calci d’angolo continuano a rappresentare un elemento determinante per la squadra di Gasperini. Recentemente, Mancini ha preso il ruolo di principale realizzatore su queste azioni da corner, sostituendo Ndicka. I calci d’angolo si confermano come una delle armi più efficaci nel piano di gioco della formazione, contribuendo con diverse occasioni da rete. La gestione di questa fase di gioco rimane centrale nell’approccio tattico della squadra, che sfrutta la pericolosità di queste situazioni per creare opportunità offensive.

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© Calcionews24.com - Roma, fattore corner: Mancini eredita lo scettro dei gol da Ndicka

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