Roma è tutta azzurra Bolelli e Vavassori sfatano il mito di Pietrangeli e Sirola il doppio maschile è nella storia

A Roma, il cielo si tinge di azzurro, mentre gli appassionati assistono a una partita che resterà nella memoria del tennis italiano. Nel corso di un match disputato sul Centrale, due giocatori italiani hanno conquistato un risultato storico nel doppio maschile, battendo una coppia che rappresentava un simbolo del passato. Questa vittoria si inserisce in un periodo di grande fermento per il tennis nazionale, che si prepara ora alle sfide future con un entusiasmo rinnovato.

In un campo Centrale già stracolmo e ribollente di passione, nell’ideale staffetta che ha preceduto il trionfo di Jannik Sinner, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno letteralmente riscritto la storia del tennis italiano. Battendo la temibile coppia formata dallo spagnolo Marcel Granollers e dall’argentino Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6(8), 6-7(3), 10-3, i due Davismen azzurri hanno conquistato gli Internazionali d’Italia, infrangendo un tabù che resisteva da quasi un secolo. Mai prima d’ora, infatti, una coppia tutta italiana era riuscita a trionfare nel doppio maschile a Roma. Un vuoto colmato nell’edizione numero 83 del torneo, a 96 anni di distanza da quando tutto ebbe inizio nel 1930. 🔗 Leggi su Sportface.it

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