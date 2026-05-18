Roma come funzionava la truffa delle campanelle scoperta dalla Polizia nel cuore della città

La Polizia ha scoperto un sistema organizzato di truffe legato a un gioco con tre campanelle, molto diffuso nel centro storico di Roma. Questo metodo, molto popolare tra i turisti, coinvolge un falso intrattenimento che nasconde attività fraudolente. Le forze dell’ordine hanno individuato come funzionava questa truffa, che sfruttava l’illusione di un gioco semplice per attirare e ingannare i passanti. L’indagine ha portato all’identificazione di soggetti coinvolti e alla prevenzione di ulteriori episodi.

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Dietro al gioco delle tre campanelle (o bicchieri) che popola e anima le strade di Roma, soprattutto nel centro storico, spesso strappando sorrisi e stupore tra i turisti, si celerebbe un vero e proprio sistema organizzato di raggiri ai danni dei passanti. La Polizia di Stato e gli agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio hanno infatti sventato nelle ultime settimane una rete di truffe orchestrate, individuando 41 persone, tutte di origine romena. Le indagini. Settimane di indagini condotte dalla Polizia di Stato e dagli agenti del I Distretto Trevi-Campo Marzio hanno portato all’individuazioni di 41 persone coinvolte nel diffuso raggiro dietro al gioco delle tre campanelle, costruito su destrezza, simulazione e pressione psicologica. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Truffa delle tre campanelle a Roma: 10 arrestati nel Rione TreviI Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno bloccato un gruppo di 10 persone coinvolte in truffe tramite il gioco delle tre campanelle nel Rione... Roma, è lotta alla truffa delle tre campanelle: oltre 30 denunciatiIl trucco è vecchio quasi quanto il mondo, ma continua a mietere vittime tra i turisti più sprovveduti che affollano il cuore di Roma.