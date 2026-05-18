Roma caos tram dal 18 maggio | linee 3 e 8 cambiano orari e percorsi

A partire dal 18 maggio, alcune linee del tram a Roma subiranno variazioni di orari e percorsi. La linea 3 avrà modifiche per raggiungere Trastevere e il Casaletto, mentre la linea 8 cambierà tracciato e orari di servizio. Anche le linee 14 e 19 subiranno modifiche nelle destinazioni e nelle fasce orarie. Questi cambiamenti sono stati annunciati dall’azienda di trasporto pubblico e riguardano principalmente le zone di Trastevere e Casaletto, interessate da lavori o altre esigenze operative.

? Punti chiave Quali orari cambiano per chi deve raggiungere Trastevere o il Casaletto?. Come cambieranno i percorsi delle linee 3, 8, 14 e 19?. Dove circoleranno i bus sostitutivi dopo la fine delle corse serali?. Perché il servizio della linea 14 sarà limitato solo a Termini-Preneste?.? In Breve Linea 3: ultimi tram Valle Giulia 18:49 e Trastevere 20:23; bus dopo tali orari.. Linea 8: tram sostituiti da bus dopo partenze 18:54 Casaletto e 19:30 Piazza Venezia.. Linea 14: bus navetta tra Preneste e Togliatti per cantieri nuova tranvia.. Linea 19: bus tra Valle Giulia e Giulio Cesare; linea 5 invariata.. Da lunedì 18 maggio 2026, i cantieri in viale Liegi e viale Parco del Celio impongono variazioni al servizio tranviario di Roma, con modifiche che interessano le linee 3, 8, 14 e 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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