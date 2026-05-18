Roma cambiano i tram da lunedì 18 maggio | cosa succede sulle linee 3 8 14 e 19

A partire da lunedì 18 maggio, nella città di Roma si verificano modifiche alle linee del tram 3, 8, 14 e 19. La chiusura del cantiere Acea sulla corsia tranviaria di viale Liegi, ai Parioli, comporta la sospensione temporanea di alcune tratte. Contestualmente, i lavori di riqualificazione in viale Parco del Celio continuano senza interruzioni. Le variazioni alle linee sono state comunicate dall'ente di gestione del trasporto pubblico e riguardano percorsi e orari.

Roma, 18 maggio 2026 – Con la chiusura del cantiere Acea sulla corsia tranviaria di viale Liegi, ai Parioli, e la contestuale prosecuzione dei lavori di riqualificazione in viale Parco del Celio, da lunedì 18 maggio per la rete tram previste le seguenti modifiche. Le linee 3 e 8 di giorno viaggeranno regolarmente sui binari. Per il 3, le ultime corse dei tram lungo tutto il percorso saranno alle 18:49 da Valle Giulia e alle 20:23 da stazione Trastevere. Poi, il servizio proseguirà su tram tra Valle Giulia e Porta Maggiore e su bus tra Porta Maggiore e stazione Trastevere. Nei festivi normale servizio tranviario sia di giorno che di sera. Per l’8, invece, le ultime corse dei tram saranno dal Casaletto alle 18:54 e da piazza Venezia alle 19:30. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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