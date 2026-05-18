Roma arriva Changan | apre il nuovo showroom tecnologico di Carpoint

A Roma, apre un nuovo showroom dedicato a Changan, un marchio cinese che entra nel mercato locale. L’inaugurazione fa parte di un progetto di espansione di Carpoint, che ha scelto di puntare sulla tecnologia e sul design per presentare i propri modelli. Tra i punti principali, ci sono i SUV Deepal, caratterizzati da un design influenzato dal settore dell’automotive torinese. La strategia di Carpoint prevede un ruolo centrale di questa azienda nel guidare l’ingresso e la distribuzione del marchio in Italia.

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? Punti chiave Come influisce il design torinese sui nuovi SUV Deepal?. Chi guida la strategia di Carpoint per l'ingresso di Changan?. Quali modelli elettrici e ultra hybrid sono disponibili in showroom?. Perché questa apertura cambia la mobilità urbana a Roma?.? In Breve Showroom situato in via della Pineta Sacchetti 171 a Roma.. Brand manager Alessio Cararo gestisce la linea Changan per Carpoint.. Esposizione focalizzata sui SUV Deepal S05 e Deepal S07.. Design dei modelli sviluppato presso il centro stile di Torino.. In via della Pineta Sacchetti 171 a Roma, la storica concessionaria Carpoint introduce nel proprio catalogo commerciale il marchio Changan con l’apertura di un nuovo showroom iconico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, arriva Changan: apre il nuovo showroom tecnologico di Carpoint ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Apre a Roma un nuovo iconico showroom ChanganUna storica e importante concessionaria con sede a Roma annuncia l’apertura del nuovo showroom Changan in via della Pineta Sacchetti 171, segnando... Spoleto, nasce il nuovo polo per l’edilizia: apre lo showroom 2A? Cosa scoprirai Come cambierà l'offerta edilizia a Spoleto con questa nuova fusione? Cosa troveranno i professionisti nei 400 metri quadrati del... Apre a Roma un nuovo iconico showroom ChanganCon questa nuova apertura, Carpoint accoglie Changan, uno dei principali gruppi automotive globali, che si presenta al mercato europeo con una visione chiara: sviluppare vetture pensate per le nuove e ... romatoday.it