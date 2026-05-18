A Roma nasce Casa 50, un nuovo format ideato da Ciro Salvo e situato in piazza Fiume. La proposta si differenzia dalla conosciuta pizzeria 50 Kalò, con variazioni nel menù e nella modalità di preparazione delle pizze. Tra le novità, l'uso di un forno elettrico che influenzerà la cottura e, di conseguenza, l’esperienza gastronomica. La struttura si presenta come un progetto diverso, pensato per offrire un’alternativa alla clientela abituale.

? Punti chiave Cosa cambierà nel menù rispetto alla celebre pizzeria 50 Kalò?. Come influenzerà la scelta del forno elettrico l'esperienza culinaria?. Perché Ciro Salvo ha scelto proprio Piazza Fiume per questo format?. Quali piatti della tradizione campana troveremo nel nuovo ristorante?.? In Breve Soft opening previsto il 20 maggio 2026 presso Piazza Fiume a Roma.. Il locale di Alessandro Guglielmini e Stefano Guglielmini ospita fino a 90 clienti.. Menù include specialità campane e dolci firmati dal pasticciere Sal de Riso.. Pizze preparate con forno elettrico per integrare la proposta con i primi piatti.. Il 20 maggio 2026 segnerà l’inizio del soft opening di Casa 50 a Roma, dove il celebre pizzaiolo Ciro Salvo porterà un nuovo format gastronomico nei pressi di Piazza Fiume. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, arriva Casa 50: il nuovo format di Ciro Salvo a Piazza Fiume

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Casa Barbie VS Casa Spiderman Diana y Roma

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