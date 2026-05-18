Roma 2027 | il caso Malagò spinge il centrodestra a cercare un leader
A Roma nel 2027, il caso legato a Malagò ha portato il centrodestra a cercare un nuovo leader. La discussione si concentra sulla possibilità di individuare una figura che possa assumere il ruolo di guida e mantenere l’unità del fronte politico. Intanto, il fallimento della Nazionale ha alimentato ulteriori interrogativi sulla strategia del governo e sul suo impatto sulla scena politica nazionale. La ricerca di una soluzione si intreccia con le dinamiche interne dei partiti e le prossime scadenze elettorali.
? Domande chiave Chi potrà sostituire Malagò per evitare il caos nel centrodestra?. Come influirà il fallimento della Nazionale sulla strategia di Meloni?. Perché Noi Moderati minaccia di abbandonare la coalizione per il Campidoglio?. Quali profili politici emergeranno dalla riunione decisiva di fine maggio?.? In Breve Noi Moderati e Marco Di Stefano chiedono confronto per evitare egemonia di Fratelli d'Italia.. Lega propone Antonio Maria Rinaldi mentre Fabrizio Santori preme per candidati forti.. Luisa Regimenti coordina presidi in 18 zone romane tra il 7 e il 9 maggio.. Riunione cruciale di Fratelli d'Italia fissata entro fine maggio per trovare un leader. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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