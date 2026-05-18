Roland Garros quattro italiani avanti nelle qualificazioni | ancora bene Pellegrino

Durante le qualificazioni di Roland Garros, quattro tennisti italiani sono riusciti a passare il turno, tra cui Pellegrino, che si è distinto ancora una volta. Dopo il successo a Roma, altri tre azzurri hanno ottenuto la qualificazione, contribuendo a rafforzare la presenza italiana nel torneo. La giornata si è conclusa con numerosi applausi sul campo, mentre Parigi si prepara ad accogliere le gare sulla terra rossa. Le qualificazioni continuano con il coinvolgimento di diversi giocatori italiani in vista del main draw.

Parigi si popola di tennis sulla terra rossa, e l’Italia risponde con una giornata da applausi. Nelle qualificazioni del Roland Garros 2026, quattro tennisti azzurri su cinque hanno superato il primo scoglio, regalando al movimento un segnale di forza e profondità. In un contesto dove nomi blasonati come Basilashvili ed Evans hanno già abbassato la testa, gli italiani hanno tenuto alta la bandiera, dimostrando carattere, tecnica e quella fame necessaria per andare avanti. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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