Rogue Trader | il capolavoro Owlcat Games

Owlcat Games, già nota per titoli come Pathfinder: Kingmaker e Wrath of the Righteous, ha annunciato il suo nuovo progetto intitolato Warhammer 40,000: Rogue Trader. Si tratta del primo CRPG isometrico ambientato nell’universo dark di Games Workshop. Il gioco si propone di offrire un’esperienza di ruolo fedele alle atmosfere e alle storie tipiche di questo universo, integrando elementi di strategia e narrativa. La sua uscita rappresenta un passo importante per il genere, considerando il background e la reputazione dello studio.

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Sviluppato da Owlcat Games (gli autori degli acclamati Pathfinder: Kingmaker e Wrath of the Righteous ), Warhammer 40,000: Rogue Trader è il primo vero CRPG (gioco di ruolo isometrico di stampo classico) ambientato nell’universo grimdark di Games Workshop. Se amate i giochi di ruolo densi di dialoghi, scelte morali e combattimenti tattici alla XCOM o Baldur’s Gate, questo titolo offre un’esperienza monumentale, portando con sé la classica “firma” di Owlcat: un’immensa complessità e personaggi tridimensionali che amerete ( e che talvolta amerete odiare ). Lunga vita alla dinastia Von Valancius. Rogue Trader RPG Cover by Andrea Uderzo Nel gioco interpreti un giovane rampollo della nobile dinastia dei mercanti corsari, Von Valancius, capitanata all’inizio del gioco dall’algida Theodora. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Rogue Trader: il capolavoro Owlcat Games ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Warhammer 40k nei videogiochi: intervista a Olga Kellner di Owlcat GamesCon il successo di Rogue Trader, la community di Warhammer 40k ha finalmente trovato un’esperienza RPG capace di guardare oltre il campo di battaglia. Rogue Trooper: il ritorno di Duncan Jones nel teaser trailerDuncan Jones rompe un silenzio durato otto anni svelando le prime immagini di Rogue Trooper. Rogue Trader: il mondo di Warhammer 40,000Quella di Warhammer 40,000 è un’ambientazione estremamente ricca e ha una frequentazione con i videogiochi sin dai tempi dell’ormai archeologico DOS. Fino ad ora, però, in tutta la sua storia non era ... it.ign.com Rogue Trader, provato il nuovo gioco di ruolo ambientato nel cupo futuro di Warhammer 40,000Qualche settimana fa avevo parlato brevemente di Warhammer 40,000: Rogue Trader, primo gioco di ruolo per PC a utilizzare la famosa ambientazione fantascientifica di Games Workshop, dopo aver ... it.ign.com