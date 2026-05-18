La notte scorsa, un incendio ha danneggiato un’auto di marca Audi Q2 a Merine. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Durante le operazioni, sono state adottate misure per evitare il contagio e garantire la sicurezza del personale. I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’accaduto, esaminando i resti dell’auto e raccogliendo eventuali elementi utili alle indagini. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle cause dell’incendio.

? Punti chiave Come hanno fatto i Vigili del Fuoco a evitare il contagio?. Cosa stanno cercando di ricostruire i Carabinieri tra i resti?. Perché il rogo ha colpito proprio quel parcheggio nel complesso?. Quali indagini escluderanno un guasto tecnico sulla Audi Q2?.? In Breve Incendio avvenuto alle ore 03:15 in via Tito Schipa presso il complesso Arcade 3.. Intervento dei Vigili del Fuoco di Lecce e dei Carabinieri del Norm.. Indagini in corso per accertare guasti meccanici o cause esterne nel borgo di Merine.. Residenti di Lizzanello sollevano preoccupazioni sulla sicurezza dei parcheggi comuni notturni.. Una Audi Q2 è andata completamente distrutta per un violento incendio avvenuto a Merine, frazione di Lizzanello, intorno alle ore 03:15 della notte appena trascorsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rogo notturno a Merine: Audi Q2 distrutta, i Vigili del Fuoco intervengono

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