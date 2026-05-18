Rocìo conferma la rottura con Iannone lui non la prende bene | la reazione dopo le parole in tv
Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone si sono lasciati dopo alcuni mesi di relazione. La coppia, in passato definita stabile, ora appare completamente distante. La conferma della rottura arriva direttamente da Rocío, mentre Iannone ha reagito pubblicamente alle dichiarazioni fatte in televisione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, alimentando speculazioni sulla fine di un legame che sembrava duraturo. Nessuna delle parti ha fornito dettagli aggiuntivi sulla separazione.
È durata pochi mesi la relazione tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, fino a poco tempo fa descritti come una coppia serena in barba alle voci su una crisi e adesso indicati come definitivamente distanti. A raccontare della decisione di mettere un punto alla loro breve frequentazione era. 🔗 Leggi su Today.it
ELODIE BACIA FRANCESKA IN DISCOTECA: IL VIDEO VIRALE — IANNONE È GIÀ CON ROCÍO E MARRACASH...
Sullo stesso argomento
Rocìo Munoz Morales conferma la rottura con Andrea Iannone: “Sono una mamma single”Rocìo Munoz Morales conferma, seppur in maniera indiretta, la fine della liasion con Andrea Iannone.
Finita tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone: la verità sulla rotturaLa storia d’amore tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone è giunta al capolinea.
Rocìo conferma la rottura con Iannone, lui non la prende bene: la reazione dopo le parole in tvL'indiscrezione arriva in seguito alla dichiarazione dell'attrice che si è definita mamma single durante il programma il programma Radio Due Social Club ... today.it
ROCIO CONFERMA LO SCOOP DI CANDELA SULLA ROTTURA CON ANDREA IANNONE: 'SONO UNA MAMMA SINGLE' x.com
Rocío Muñoz Morales conferma la rottura con Andrea Iannone: Sono single. La rivelazione a Radio 2 Social Club. - Facebook facebook