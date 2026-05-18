Rocìo conferma la rottura con Iannone lui non la prende bene | la reazione dopo le parole in tv

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone si sono lasciati dopo alcuni mesi di relazione. La coppia, in passato definita stabile, ora appare completamente distante. La conferma della rottura arriva direttamente da Rocío, mentre Iannone ha reagito pubblicamente alle dichiarazioni fatte in televisione. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, alimentando speculazioni sulla fine di un legame che sembrava duraturo. Nessuna delle parti ha fornito dettagli aggiuntivi sulla separazione.

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