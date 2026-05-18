Dal 29 maggio all’8 settembre 2026, la Masseria Torre Maizza ospita il progetto artistico “We Rise By Lifting Others”, ideato dall’artista Marinella Senatore e curato da Raffaele Quattrone. La mostra rimarrà aperta per oltre un anno e mezzo, presentando le opere di Senatore all’interno di uno spazio che si trova in una struttura ricettiva di Rocco Forte Hotels. L’evento fa parte di un progetto culturale che coinvolge questa catena alberghiera in collaborazione con l’artista.

Dal 29 maggio fino all’8 settembre 2026, Masseria Torre Maizza accoglie “We Rise By Lifting Others”, progetto artistico di Marinella Senatore con la curatela di Raffaele Quattrone. La prima personale dell’artista in Puglia prevede l’inserimento di sei opere che scandiscono gli spazi e trasformano l’indirizzo Rocco Forte Hotels in un percorso dove la luce tesse una relazione con temi legati alla comunità e alla memoria collettiva. Fulcro dell’intervento è l’opera che dà il nome al progetto: We Rise By Lifting Others, la più grande architettura luminosa mai realizzata dall’artista. Posizionata all’ingresso della tenuta, We Rise By Lifting Others è la voce solista che accoglie gli ospiti all’interno della masseria e, grazie alla sua scala monumentale, ne supera i confini per aprirsi in un dialogo con il territorio e la comunità circostante. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Rocco Forte Hotels e Marinella Senatore in “We Rise By Lifting Others”

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