Roccasecca stadio comunale nel mirino della Procura | notificata la chiusura delle indagini
La Procura della Repubblica di Cassino ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari riguardanti lo stadio comunale di Roccasecca. La struttura sportiva era stata sottoposta a sequestro preventivo nei mesi scorsi su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indagine riguarda possibili irregolarità nella gestione o nelle condizioni dell’impianto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui risvolti dell’indagine. La procedura prosegue nell’ambito delle verifiche della magistratura.
La Procura della Repubblica di Cassino ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta relativa al campo sportivo comunale di Roccasecca, struttura che nei mesi scorsi era stata sottoposta a sequestro preventivo su disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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