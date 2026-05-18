Roccasecca stadio comunale nel mirino della Procura | notificata la chiusura delle indagini

Da frosinonetoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura della Repubblica di Cassino ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari riguardanti lo stadio comunale di Roccasecca. La struttura sportiva era stata sottoposta a sequestro preventivo nei mesi scorsi su disposizione dell’autorità giudiziaria. L’indagine riguarda possibili irregolarità nella gestione o nelle condizioni dell’impianto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sui risvolti dell’indagine. La procedura prosegue nell’ambito delle verifiche della magistratura.

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La Procura della Repubblica di Cassino ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta relativa al campo sportivo comunale di Roccasecca, struttura che nei mesi scorsi era stata sottoposta a sequestro preventivo su disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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