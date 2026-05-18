Dopo aver avuto un malore, il cantautore italiano è tornato a partecipare a una trasmissione televisiva condotta da Massimo Gramellini. L'artista si è seduto nuovamente nel salotto televisivo, condividendo la sua presenza con il pubblico. La sua assenza era stata notata nei mesi scorsi, ma ora è tornato in scena per raccontare la sua esperienza e continuare il percorso televisivo avviato in precedenza.

Roberto Vecchioni è tornato ad accomodarsi nel salotto televisivo di In altre parole di Massimo Gramellini. Per quattro lunghi mesi, l’assenza del “Professore” dal programma di La7 aveva alimentato una serie di congetture, spingendo qualcuno a ipotizzare persino improbabili attriti dietro le quinte. La verità, svelata con la consueta eleganza dallo stesso cantautore, si è rivelata ben più profonda e drammatica di una banale lite televisiva. L’artista ha infatti dovuto affrontare una battaglia contro un corpo che, all’improvviso, ha deciso di fermarsi a un passo dal baratro. I problemi di salute avevano anche comportato uno stop ai concerti che ha rimandato in attesa di stare meglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Roberto Vecchioni torna in tv dopo il malore: “Ho rischiato di morire”

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