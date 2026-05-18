Il mercato della squadra si avvia a una fase di cambiamenti significativi, con alcuni contratti in scadenza a breve termine. Tra i giocatori coinvolti, cinque hanno il termine del loro accordo fissato per la fine della stagione in corso. La società sta valutando diverse opzioni per il futuro, considerando anche la possibilità di introdurre nuovi giovani talenti. La volontà di abbassare l’età media della rosa è stata espressa come una priorità, portando a una possibile rivoluzione nel reparto giocatori.

di Andrea Greco Rivoluzione mercato Inter, Marchetti: «Si abbasserà l’età media. Cinque giocatori in scadenza.». Segui le ultimissime. A fare chiarezza sulle strategie di mercato dell’Inter ci ha pensato Luca Marchetti, giornalista, direttamente dagli studi di Sky Sport. Così ha tracciato le linee guida del calciomercato nerazzurro. PAROLE – « Chivu adeguerà il suo contratto. Ha corso il rischio di prendere la squadra dopo la gestione Inzaghi e ha vinto due trofei. In pochi avrebbero detto che l’Inter sarebbe andata a vincere due trofei. Gli vanno dati i meriti. Ci sarà un rinnovamento: dei 5 giocatori in scadenza, l’unico che può restare è de Vrij. 🔗 Leggi su Internews24.com

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